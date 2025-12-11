به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در همایش مدیران مواکب ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان با اشاره به تغییر الگوهای تهدید پس از جنگ ۱۲روزه، خواستار هوشیاری کامل و رعایت دقیق الزامات امنیتی و سلامت در برنامه‌های پیش‌ِرو شد

ابراهیم کریمی جنگ ۱۲روزه بار دیگر ماهیت متغیر و پیچیده تهدیدات دشمن را آشکار ساخته است ودشمن در همه حوزه‌ها فعال است و از کوچک‌ترین فرصت‌ها برای ایجاد آسیب بهره می‌گیرد

وی افزود:در آستانه برگزاری سالگرد شهادت سردار دل‌ها، میزان هوشیاری باید به‌طور محسوس افزایش یابد و هرگونه ساده‌انگاری در برابر تهدیدات، خطایی جبران‌ناپذیر است

کریمی اظهارداشت :شناخت نقشه‌ها و شیوه‌های دشمن و تقویت هماهنگی میان نهادها از مؤثرترین ابزارهای مقابله با تهدیدات ترکیبی امروز است