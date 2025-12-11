به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان در سفر به شهرستان برخوار گفت: تکمیل نمودار سازمانی پایگاه امداد و نجات برخوار، احداث و راه اندازی انبار امداد و نجات، ساخت پد بالگرد و راه اندازی مرکز فیزیوتراپی جمعیت هلال احمر برخوار از مصوبات سفر به برخوار است که با همکاری فرمانداری، خیران و جمعیت هلال احمر انجام می‌شود.

محسن مومنی افزود: مراکز فیزیوتراپی و توانبخشی جمعیت هلال احمر برخوار مجوز دارد و این مراکز به صورت خودگردان اداره می‌شود و در این مراکز افراد نیازمند و تحت حمایت به صورت رایگان خدمات دهی می‌شوند .

رضا علی معصومی فرماندار برخوار در ادامه از تامین محلی استیجاری با کمک خیران برای راه اندازی مرکز فیزیوتراپی تا ۱۰ روز آینده خبر داد.

در این سفر از ساختمان جمعیت هلال احمر شهرستان برخوار، پایگاه امداد و نجات جاده‌ای شهدای امدادگر در محور کنار گذر شرق، محل احداث دومین پایگاه امداد و نجات جاده‌ای شهرستان در بخش حبیب آباد بازدید شد.