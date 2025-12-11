



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در هفته هفتم لیگ برتر هندبال مردان کشور، استقلال کازرون ساعت ۱۶ پنج شنبه ۲۰ آذر در سالن تختی این شهر میزبان فولاد مبارکه سپاهان اصفهان بود و موفق شد ۲۶ بر ۲۴ مقابل حریف اصفهانی خود به پیروزی دست یابد.

این دیدار با حضور پرشور تماشاگران کازرونی برگزار شد.

نماینده فارس در این رقابت‌ها با این پیروزی ۱۱ امتیازی شد، اما همچنان در رده سوم جدول قرار دارد.

لیگ برتر هندبال مردان کشور با حضور ۱۱ تیم برگزار می‌شود.

علی تاجرنیا مدیرعامل باشگاه استقلال هم برای تماشای بازی استقلال کازرون و سپاهان اصفهان در سالن حضور داشت.