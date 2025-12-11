همزمان با شب میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، آیین طبخ و توزیع آش نذری در شهرک شهدای میبد برگزار شد و پنج دیگ آش نذری میان حدود ۶ هزار نفر از مردم توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در شب میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، آیین طبخ و توزیع آش نذری در شهرک شهدای شهرستان میبد برگزار شد و جمع زیادی از مردم در این مراسم معنوی حضور یافتند. حمید رشیدی‌پور با اشاره به سابقه این نذر گفت: این آیین از سال ۱۳۸۶ با همت خودجوش اهالی محله آغاز شده و اکنون ۱۶ سال است که به‌صورت مستمر برگزار می‌شود.

وی افزود: امسال نیز پنج دیگ آش به نیت پنج‌تن آل‌عبا، با همکاری و مشارکت اهالی محله طبخ و آماده شد و این نذری میان حدود شش هزار نفر از مردم توزیع شد.

رشیدی‌پور بر نقش همدلی و همراهی مردم در انجام این نذر تأکید کرد و گفت: استمرار برگزاری این آیین حاصل اعتماد و مشارکت ساکنان محله شهرک شهدا و ارادت مردم به حضرت زهرا (س) است.