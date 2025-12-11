

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین بازی دومین روز از رقابت‌های بوچیای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان- دبی، امیرمهدی هنرمند نماینده ایران در کلاس BC۴ در رقابت با حریفی از تایلند با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد.

هنرمند در گروه B کلاس BC۴ با حریفانی از تایلند و بحرین هم‌گروه است.

امیرمهدی هنرمند پیش‌تر و در روز نخست رقابت‌ها با نتیجه ۹ بر یک مقابل حریف بحرینی به پیروزی رسیده بود.