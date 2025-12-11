پخش زنده
نماینده ایران در کلاس BC۴ در رقابتهای بوچیای بازیهای پاراآسیایی جوانان مقابل حریف تایلندی نتیجه را واگذار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین بازی دومین روز از رقابتهای بوچیای پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان- دبی، امیرمهدی هنرمند نماینده ایران در کلاس BC۴ در رقابت با حریفی از تایلند با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد.
هنرمند در گروه B کلاس BC۴ با حریفانی از تایلند و بحرین همگروه است.
امیرمهدی هنرمند پیشتر و در روز نخست رقابتها با نتیجه ۹ بر یک مقابل حریف بحرینی به پیروزی رسیده بود.