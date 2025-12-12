پخش زنده
کتاب «بانوی بانوان جهان» اثر آیت الله علی دوانی با مقدمه پسرش محمدحسین دوانی به چاپ سوم رسید.
دکتر سعید طاووسی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسلام، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ درباره این کتاب گفت:چاپ سوم این اثر با تکمیل منابع و ماخذ و همچنین مقدمه دکتر محمدحسین دوانی وارد بازار نشر شد.
وی با بیان اینکه این اثر متمایز در میان آثار موجود است افزود:این کتاب بهدلیل استناد گسترده به منابع اهلسنت و ارائه تصویری کامل از زندگی حضرت زهرا (س)، اثری متمایز در میان آثار موجود است.
این استاد دانشگاه گفت: این اثر هم فضائل حضرت زهرا (س) را بیان میکند، هم شرح زندگی ایشان را دارد و هم به حیات پس از پیامبر (ص) و ماجراهای منتهی به شهادت حضرت میپردازد. این جامعیت را معمولاً در آثار مشابه کمتر میبینیم.
طاووسی افزود: استاد دوانی در پایان اثر گزیدهای از اشعار ده شاعر را آوردهاند. در مقدمه چاپ اول توضیح دادهاند که از اشعاری که در برخی مجالس درباره حضرت خوانده میشد و شأن آن بزرگوار را رعایت نمیکرد، ناراحت بودند. برای همین، خودشان دست به انتخاب زدند و مجموعهای فاخر را ارائه کردند.
وی گفت: اشعار پایانی کتاب از امام خمینی (ره)، مرحوم آیتالله صافی گلپایگانی و برادر ایشان شیخ علیصافی؛ آیت الله وحید خراسانی، ناصرخسرو قبادیانی، حکیم صفا اصفهانی، آیتی بیرجندی ومهدی الهی قمشهای و... است.
مرحوم آیت الله علی رجبی دوانی نزدیک به صد اثر در حوزههای تاریخ اسلام، اهل بیت و شیعه از خود بجا گذاشته است که کتاب بانوی بانوان جهان آخرین اثر ایشان محسوب میشود.