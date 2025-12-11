پخش زنده
مذاکرات و رایزنیهای فشرده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حاشیه هجدهمین مجمع پارلمانی سازمان امنیت جمعی، پس از چهار روز پایان یافت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ هیئت پارلمانی کشورمان با اهدافی از جمله، تقویت دیپلماسی پارلمانی، رفع موانع در مسیر توسعه روابط و تدوین قوانین در جهت پیشبرد و اجرای معاهده جامع بلندمدت راهبردی بین ایران و روسیه، مذاکرات و رایزنیهای فشردهای در مسکو داشتند.
در این مذاکرات که «کاظم جلالی» سفیر ایران در روسیه و «فرشاد ابراهیمپور» عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه هم حضور داشتند، راههای توسعه و تقویت هر چه بیشتر مناسبات راهبردی در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و دفاعی بررسی شد.
هیئت پارلمانی کشورمان ضمن دیدار و مذاکره با «ویچسلاو والودین» رئیس مجلس دومای دولتی روسیه، «کنستانتین کاساچوف» معاون شورای فدراسیون روسیه و «دیمیتری واسیلنکو» رئیس گروه دوستی پارلمانی روسیه و ایران، همچنین در جمع ایرانشناسان و شرق شناسان برجسته روسی در مرکز شرق شناسی روسیه حضور یافتند.
هیئت پارلمانی کشورمان همچنین با برخی مقامات سیاسی دستگاه سیاست خارجی روسیه به گفتوگو نشستند و بمناسبت روز دانشجو در جمع دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای روسیه حضور پیدا کردند.