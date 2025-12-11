پخش زنده
دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی جهرم نشان طلای المپیاد سلولهای بنیادی را دریافت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت: فولادی وندا دانشجوی این دانشگاه موفق شد جایزه علمی کشور موسوم به جایزه البرز و نشان طلای دهمین دوره المپیاد سلولهای بنیادی و پزشکی را کسب کند.
مصلی نژاد افزود: جایزه البرز که از آن به عنوان نوبل ایرانی یاد میشود، باسابقهترین جایزه علمی کشور است که به دانشمندان و نخبگان برتر که صلاحیت علمی آنان در سطوح عالی تایید شده باشد داده میشود.
بنیاد فرهنگی البرز در سال ۱۳۴۲ به همت زنده یاد حسینعلی البرز تاسیس و این جایزه به عنوان قدیمیترین و معتبرترین جایزه علمی غیردولتی کشور، هر ساله با هدف ترویج فرهنگ علم آموزی به دانشمندان، مخترعان و نخبگان برتر ایرانی اهدا میشود.