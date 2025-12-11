پخش زنده
جشنواره داستاننویسی ترکی «قیزیل ایوان» پس از چند سال وقفه، همزمان با بیستودومین جشنواره بینالمللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) به میزبانی زنجان برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان ؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: جشنواره داستان نویسی به زبان ترکی در قالب بیستودومین جشنواره بینالمللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) با عنوان «قیزیل ایوان» (ایوان طلا) پس از چند سال وقفه به میزبانی زنجان برگزار میشود.
محمدی افزود: این جشنواره تعطیل نشده بود، اما امسال قرار است با شکوه سالهای گذشته دوباره احیا شود و استان زنجان سهم ویژهای در آن داشته باشد.
وی با اشاره به تقسیم موضوعات جشنواره رضوی بین استانها افزود: برای هر استان یک حوزه هنری در نظر گرفته شده است؛ به عنوان نمونه استان قزوین در حوزه خوشنویسی، کردستان در حوزه تئاتر رضوی، آذربایجان غربی در شعر رضوی و شعر ترکی رضوی فعالیت میکنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: سهم استان زنجان نیز داستاننویسی به زبان ترکی با عنوان قیزیل ایوان (ایوان طلا) تعیین شده است. این انتخاب پس از دفاع در تهران و با توجه به پیشینه داستاننویسی ترکی در زنجان صورت گرفت.
محمدی با ابراز امیدواری نسبت به استقبال گسترده از این بخش گفت: «قطعاً این رویداد ادبی مورد توجه علاقهمندان قرار خواهد گرفت، اما نکته مهم این است که پس از جشنواره بتوانیم از این آثار بهرهبرداری کنیم.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که مجموعهای از آثار برگزیده تهیه شود و در اختیار برنامهسازان قرار گیرد تا آنها با ذوق و سلیقه خود این داستانها را به قالبهای مختلفی، چون وب آوا، پویانمایی یا فیلم تبدیل کنند.
محمدی با اشاره به آغاز فرآیند بیستودومین دوره جشنواره بینالمللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) با شعار «ایران امام رضا (ع)» در استانها، افزود: بخشهای جشنواره «قیزیل ایوان» شامل دو حوزه اصلی است؛ نخست داستان کوتاه با حجم حداقل هزار و حداکثر پنجهزار کلمه که در دو گروه سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال برگزار میشود؛ دومین بخش نیز داستانک یا داستان بسیار کوتاه است که کمتر از هزار کلمه بوده و معمولاً حول یک حادثه شکل میگیرد؛ این بخش نیز همانند داستان کوتاه در دو گروه سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال پذیرای آثار خواهد بود.
وی افزود: بر اساس مقررات جشنواره، هر فرد میتواند در هر دو بخش داستان کوتاه و داستانک شرکت کند و برای هر بخش حداکثر سه اثر ارسال کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: فرایند ثبتنام و ارسال اثر فقط از طریق سامانه ثبتنام به آدرس portal.shamstoos.ir انجام میشود.