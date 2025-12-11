به مناسبت گرامیداشت ولادت با سعادت حضرت زهرا (س) و روز مادر ،جشن بزرگ ریحانه در مصلای بویین میاندشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بویین میاندشت گفت: جشن بزرگ ریحانه با عنوان مادر ـدختری با حضور بیش از هزار نفر ازبانوان شهرستان وجمعی ازمسئولان باهدف ترویج الگو‌های زن مسلمان ایرانی برگزار شد.

سرهنگ احمد قاسمی افزود:درحاشیه این مراسم نمایشگاه یک روزه دستاورد‌ها، صنایع دستی ومشاغل خانگی بانوان بویین میاندشتی با عنوان بانوی پنج قوم و باهدف معرفی هنرها، ابتکارات و توانمندی‌های بانوان شهرستان برپاشد.