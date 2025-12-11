پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی با بیان اینکه زنان در محیطهای کاری نقش ویژهای دارند، گفت: استفاده از ظرفیتهای ویژه بانوان باید به یک سیاست جدی در دستگاهها تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رضا رحمانی صبح امروز در آیین تجلیل از بانوان تأثیرگذار آذربایجانغربی، نقش محوری زنان در توسعه استان را برجسته دانسته و افزود: بانوان با بهرهوری بالا و توانمندی اثباتشده، میتوانند یکی از مهمترین عوامل شتابدهنده مسیر جدید رشد استان باشند.
وی همچنین با تأکید بر حفظ همدلی و کنار گذاشتن اختلافات و حساسیتها، خاطرنشان کرد: بانوان میتوانند مانع تخریب نیروهای علمی و کارآمد شده و در مسیر همگرایی اجتماعی گام بردارند.
استاندار آذربایجانغربی به ظرفیتهای گسترده استان در حوزههای مختلف و نقش زنان در فعالسازی این حوزهها نیز اشاره کرده و افزود: اگر بانوان در مدیریت، اقتصاد، اجتماع و فعالیتهای علمی حضور پررنگتری داشته باشند، مسیر توسعه استان سریعتر و پایدارتر خواهد شد.
رحمانی در پایان با درخواست از بانوان استان برای نقشآفرینی مؤثر در طرحهای نوآورانه، فعالیتهای اجتماعی و برنامههای بازسازی و شناخت جدید آذربایجانغربی، اضافه کرد: امنیت، آرامش و کیفیت زندگی در استان، بستر مناسبی برای افزایش حضور زنان در عرصههای مختلف فراهم کرده است.