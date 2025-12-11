تیم فوتبال طلوع یاران زارچ در دیداری حساس از هفته هفتم لیگ برتر بزرگسالان استان یزد، با برتری ۲ بر صفر مقابل احمدآباد، سه امتیاز مهم خانگی را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در چارچوب رقابت‌های هفته هفتم لیگ برتر بزرگسالان استان یزد، تیم طلوع یاران زارچ در ورزشگاه ۱۷ شهریور این شهر میزبان احمدآباد بود و توانست با ارائه عملکردی منسجم، حریف خود را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دهد.

این پیروزی که با حمایت هواداران زارچی و نمایش هماهنگ بازیکنان این تیم به دست آمد، جایگاه طلوع یاران را در جدول رقابت‌ها تقویت کرده و امید‌ها را برای ادامه روند رو به رشد این تیم افزایش داده است.

تیم طلوع یاران زارچ با این برد ارزشمند، سه امتیاز دیگر به اندوخته‌های خود افزود و اکنون با روحیه‌ای مضاعف آماده حضور در دیدار‌های آتی لیگ برتر استان یزد خواهد شد.