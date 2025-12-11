پخش زنده
امروز: -
در هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال سه نماینده استان مرکزی به مصاف رقیبان میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سه نماینده استان مرکزی در لیگ برتر فوتسال کشور جمعه در شهرهای مختلف به مصاف رقیبان میروند.
در رقابتهای هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال کشور جمعه شهرداری ساوه میزبان گیتی پسند اصفهان صدرنشین جدول مسابقات خواهد بود.
سن ایچ دیگر نماینده ساوه در این مسابقات در اصفهان به مصاف پالایش نفت خواهد رفت و پالایشگاه شازند هم در گرگان مهمان بهشتی سازه خواهد بود.
در جدول ردهبندی لیگ برتر فوتسال کشور سن ایچ ساوه با ۲۸ امتیاز در رده پنجم قرار دارد، پالایشگاه شازند با ۱۵ امتیاز رده یازدهم را به خود اختصاص داده و شهرداری ساوه با ۱۰ امتیاز سیزدهم است.