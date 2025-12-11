پخش زنده
امروز: -
در مراسمی از نقشآفرینی زنان در خانواده، که با تربیت نسل آینده و حضور فعال در عرصههای مختلف، مسیر پیشرفت و تعالی جامعه را هموار میکنند در مهاباد ، قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، در مراسم گرامیداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در سالن طلاییه سپاه مهاباد سردار اکبر نوروزی فرمانده قرارگاه امام سجاد (ع) و سپاه مهاباد گفت: مادران با الگوگرفتن از حضرت فاطمه زهرا، مظهر مهربانی و وفاداری و ستون خانواده و جامعه هستند.
حجتالاسلام محسن حمزه صحیحی، مسول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه مهاباد گفت: تاریخ بر ایستادگی وفداکاری زنان این سرزمین در سختترین برههها، دوشادوش مردان گواهی میدهد.
اجرای سرود، مسابقه و تجلیل از بانوان از دیگر برنامههای گرامیداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در مهاباد بود.