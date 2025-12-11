کرمان می‌تواند به پایلوت همکاری‌های منطقه‌ای روسیه در ایران تبدیل شود و کرمان بهشت سرمایه‌گذاری ایران است

به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان استاندار کرمان گفت: برای برقراری ارتباط مؤثر با روسیه برنامه‌ریزی کرده‌ایم و می‌توان کرمان را، به‌دلیل ظرفیت‌های متنوع، به پایلوت همکاری‌های منطقه‌ای روسیه در ایران تبدیل کرد

محمدعلی طالبی امروز در ارتباط تصویری با سفارت جمهوری اسلامی ایران - مسکو؛ گفت :با تقویت رابطه کرمان و روسیه اتفاقات خوبی در استان خواهد افتاد.

وی افزود :کرمان جایگاه اول کشور را داشته و حدود ۵۰ درصد برداشت معادن کشور در این استان صورت می‌گیرد

استاندار گفت :عمده صادرات محصولات گلخانه‌ای کرمان به روسیه انجام می‌شود و ظرفیت‌های خوبی برای ایجاد ارتباط مستقیم با این کشور وجود دارد. از جمله این ظرفیت‌ها، پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در جیرفت و فرودگاه منظقه است که امکان انتقال تازه‌بارِ محصولات را فراهم می‌کند