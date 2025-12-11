پخش زنده
آیین افتتاح پروژه زیرگذر شیخ صفیالدین اورموی (شورا - ورزش) و کلنگزنی پروژه زیرگذر تقاطع مادر، ظهر امروز همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از نمایندگان و مدیران استانی و شهری در ارومیه برگزار شد.
پروژه زیرگذر شیخ صفیالدین اورموی (شورا - ورزش) با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال، در مدتزمان شش ماه و به طول ۴۲۰ متر و عرض ۱۶ متر به بهرهبرداری رسیده است.
این پروژه که بهعنوان یکی از طرحهای مهم ترافیکی و زیرساختی شهر ارومیه به شمار میرود، با هدف تسهیل تردد، کاهش بار ترافیکی محدوده مرکزی شهر و افزایش ایمنی عبور و مرور شهروندان به بهرهبرداری میرسد.
همچنین همزمان با افتتاح این پروژه، عملیات اجرایی زیرگذر تقاطع مادر با انجام مراسم کلنگزنی رسماً آغاز شد.