به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، چهارمین دوره المپیاد ورزش کارگری استان یزد با حضور میرمحمدی نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، دبیر این دوره از المپیاد، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری میبد و جمعی از کارآفرینان و کارگران یک واحد صنعتی کاشی آغاز شد.

شیخی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در این مراسم گفت: این دوره از المپیاد همزمان با ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و مادر کلید خورد. وی با اشاره به همراهی بیش از ۶۰ شرکت و حضور ۷ هزار کارگر در سه دوره گذشته، افزود: چهارمین دوره نیز با هدف انتقال نشاط، شادابی و پویایی به محیط‌های کار و جامعه تولید آغاز شده است.

وی تأکید کرد: در استان یزد که از قطب‌های صنعتی و معدنی کشور است، توجه به نشاط، سلامت‌محوری و افزایش تحرک بدنی می‌تواند به ارتقای بهره‌وری، استحکام بنیان خانواده و کاهش بیماری‌هایی مانند دیابت، کلسترول بالا و عوارض قلبی که با کم‌تحرکی مرتبط است، کمک کند.

آقایی دبیر چهارمین دوره المپیاد ورزش کارگری نیز با اشاره به برگزاری مسابقات در یازده رشته ورزشی بیان کرد: این المپیاد چهار جامعه شامل کارگران، خانواده کارگران، بازنشستگان و همچنین پارالمپیاد ویژه کارگران دارای معلولیت را دربر می‌گیرد و نفرات برتر در هفته کار و کارگر مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

در ادامه، محمدجواد احمدی معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار ویژه میبد با تبریک میلاد حضرت زهرا (س) گفت: حضور فعال کارگران و کارفرمایان در رویداد‌های ورزشی قابل تقدیر است و توجه به ورزش در محیط کار می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، نشاط و شادابی در عرصه تولید و اقتصاد باشد.