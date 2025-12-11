تیم عملیاتی کوهستان هفشجان به خودرو‌های گرفتار در برف و کولاک محور فارسان_شهرکرد خدمات رسانی کردند.

امدادرسانی جمعیت هلال‌احمر به درراه‌ماندگان برف و کولاک در محور فارسان – شهرکرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نیرو‌های امدادی با استفاده از تجهیزات تخصصی، اقدام به رهاسازی خودرو‌های درراه‌مانده کرده و خدمات لازم را به سرنشینان ارائه دادند. عملیات در شرایط جوی نامساعد و با هدف تأمین ایمنی کاربران جاده‌ای انجام شد.

جمعیت هلال‌احمر استان با هشدار درباره تداوم بارش‌ها و کولاک، از شهروندان خواست پیش از سفر، از آخرین وضعیت مسیر‌ها مطلع شده و تجهیزات زمستانی را همراه داشته باشند.