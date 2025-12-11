پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی استان از تداوم بارشهای پراکنده و رگباری باران تا فردا، جمعه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ساسان رستمی اظهار کرد: از امروز تا فردا گستره بارشها وسیع نیست؛ اما احتمال تقویت نقطهای وجود دارد؛ بنابرایـن باید به هشدارهای سطح زرد صادر شده از سوی سازمان هواشناسی توجه شود.
وی افزود: دمای شبانه نیز از امشب، روند کاهشی خواهد داشت.
رستمی تشریح کرد: از ابتدای فعالیت سامانه بارشی تا صبح امروز؛ بیشترین بارندگی در شهرستان آبدانان با ۱۸۷/۶ میلی متر و کمترین بارش در مهران با ۳۷/۶ میلیمتر ثبت شده است.