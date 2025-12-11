سید امیر عباس شریفی و سید محمد حسین فقیهی در پایان رقابت دسته ۸۸ کیلوگرم پاراوزنه برداری نوجوانان و جوانان بازی‌های پاراآسیایی دو نشان نقره کسب کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت دسته وزنی ۸۸ کیلوگرم پاراوزنه برداری پسران با حضور دو نماینده نوجوان و جوان کشورمان یعنی امیر عباس شریفی و محمد حسین فقیهی برگزار شد و هر دو نماینده کشورمان با کسب دو نشان نقره در رده سنی نوجوانان و جوانان به کار خود خاتمه دادند.

سید محمد حسین فقیهی در رده سنی جوانان با مهار وزنه ۱۵۷ کیلوگرم به مدال نقره رسید و سید امیر عباس شریفی با پرس موفق وزنه ۱۴۵ کیلوگرم صاحب نقره پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی نوجوانان در دبی شد.

در این دسته وزنی دو وزنه بردار ازبکستانی که رقیب اصلی ملی پوشان ما برای کسب طلا بودند با مهار وزنه‌های ۱۵۵ و ۱۵۸کیلوگرم عنوان‌های قهرمانی و نشان‌های طلای این دو رده سنی را به خود اختصاص دادند.