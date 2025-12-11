



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در پی هشدارهای سازمان هواشناسی مبنی بر بارش باران و احتمال وقوع حوادث، تمامی ۲۴ ایستگاه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز به حالت آماده‌باش کامل درآمدند.

هادی عیدی‌پور، رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز، ضمن تأکید بر استقرار تیم‌های تخصصی و تجهیزات کامل، هدف از این آماده‌باش را مقابله سریع و مؤثر با هرگونه حادثه احتمالی ناشی از بارندگی عنوان کرد.

عیدی‌پور از شهروندان شیرازی خواست تا هنگام بارندگی نکات ایمنی از جمله بازدید از ناودان های منازل، عدم مراجعه به ارتفاعات کوه به علت سرمای هوا، رانندگی با سرعت مطمئن را با دقت رعایت کنند و از نزدیک شدن به حاشیه رودخانه‌ها پرهیز کنند.

و در صورت مشاهده هرگونه خطر یا بروز حادثه، شهروندان می‌توانند با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند