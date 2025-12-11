تیم دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران با کسب دو مدال طلا و یک نقره، قهرمان مسابقات کاراته دانشجویان دختر دانشگاه آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عباس رحیمی، مدیرکل تربیت‌بدنی و ورزش منطقه ۳ دانشگاه آزاد اسلامی، از قهرمانی تیم مازندران در مسابقات کاراته دانشجویان دختر دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: این مسابقات با حضور ۱۳۰ ورزشکار از ۲۰ استان در سالن پهلوان کوروش علیزاده واحد قائم‌شهر برگزار شد.

وی افزود: تیم دانشگاه آزاد مازندران با کسب دو طلا و یک نقره به عنوان قهرمان این دوره شناخته شد و تیم‌های قزوین و خوزستان به ترتیب نایب‌قهرمان و سوم شدند.

رحیمی همچنین اعلام کرد: رقابت‌های کاراته دانشجویان پسر دانشگاه آزاد نیز از فردا با حضور ۱۷۰ ورزشکار به مدت دو روز در قائم‌شهر برگزار خواهد شد.

این مسابقات در رشته‌های کومیته و کاتا به صورت انفرادی انجام شد و تیم مازندران با نمایشی قدرتمند عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

گزارش از ایوب رضوانی