تلفیق ورزش و رزم، بازآفرینی آئین‌های فرهنگی و معرفی آنها می‌تواند زمینه‌ساز جشنواره‌ها و فستیوال‌های بزرگ فرهنگی و ورزشی در خراسان رضوی باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی در دیدار با استاندار خراسان رضوی بر ظرفیت بزرگ ورزش‌های سنتی و بازی‌های محلی ایران به عنوان بستری برای توسعه رویداد‌های بین‌المللی تأکید کرد.

محسن مهرعلیزاده به تشریح مسیر توسعه جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی پرداخت و افزود: ایده اصلی توسعه ورزش‌های بومی از مشاهده تجربه موفق کشور‌های شرق آسیا در قالب رشته‌های رزمی شکل گرفته است.

وی ادامه داد: پس از طراحی طرح جامع ورزش ایران برای ۲۰ سال آینده، در سال ۱۳۸۳ فدراسیون بین‌المللی با حضور ۲۲ کشور تأسیس شد.

مهر علیزاده گفت: این رشته علاوه بر ثبت در یونسکو به عنوان میراث فرهنگی ناملموس، اکنون دارای تیم ملی در ۸۵ کشور است و هفته آینده جام جهانی آن در هند برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به عضویت ایران در اتحادیه جهانی هنر‌های رزمی (WoMAU) که ۶۸ سازمان در آن عضویت دارند، افزود: سال آینده اجلاس اتحادیه جهانی هنر‌های رزمی که یکی از رویداد‌های کلیدی این اتحادیه است، به میزبانی خراسان رضوی در ماه اکتبر برگزار خواهد شد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی مزیت پرواز‌های مستقیم مشهد را عاملی مهم در تسهیل این انتخاب دانست و تأکید کرد: در کنار این اجلاس می‌توان فستیوال‌های فرهنگی و ورزشی برگزار کرد.

استاندار خراسان رضوی نیز در این دیدار گفت: مشهد جایگاه ویژه ای دارد و حدود ۳۰ پرواز خارجی روزانه در این شهر وارد می شوند و این ظرفیت عظیم می‌تواند پایه‌گذار توسعه دیپلماسی اقتصادی و ورزشی استان باشد.

غلامحسین مظفری افزود: بر لزوم بهره‌برداری کامل از توانمندی‌ها برای برگزاری اجلاس آتی اتحادیه جهانی هنر‌های رزمی تأکید می کنم.

وی همچنین با اشاره به برگزاری موفق اجلاس‌های پیشین اکو از تجربه عالی میزبانی مشهد یاد کرد و ادامه داد: دبیر کل اکو پس از برگزاری اجلاس وزرای امور خارجه در مشهد اعلام کرد که چنین کیفیتی در هیچ یک از اجلاس‌های گذشته مشاهده نشده است.

مظفری گفت: استراتژی ما این است که اگر کاری انجام می‌دهیم، باید به بهترین نحو باشد و از همه ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی استفاده کنیم تا تعهدات به نحو احسن عملیاتی شوند.