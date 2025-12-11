ورود وزیر ورزش و جوانان به امارات برای حضور در مسابقات پارا آسیایی جوانان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دکتر دنیامالی وزیر ورزش و جوانان ساعت ١٩ به وقت محلی وارد امارات شد.

علیرضا محمودی کنسول ایران در دبی.

دکترمریم کاظمی‌پور سرپرست کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی دبی و دکترحمید علی صمیمی دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک از وزیر ورزش و جوانان در فرودگاه دبی استقبال کردند.

محمدحسن تقی‌زاده مدیرکل دفتر امور بین‌الملل وزارت ورزش و جوانان، دکتر دنیامالی را در این سفر همراهی می‌کند.