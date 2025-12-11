هم‌زمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، مردم مؤمن و ولایتمدار استان با حضور در جشن‌ها، محافل و برنامه‌های فرهنگی، عشق خود را به مادران ابراز کردند و روزی پر از مهر و عاطفه را رقم زدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ به مناسبت روز مادر، دانش‌آموزان مدرسه پسرانه راهیان کوثر قزوین با اجرای برنامه‌ای ویژه، مقام والای مادران را گرامی داشتند. در این مراسم، مادر شهید مدافع حرم زکریا شیری نیز مورد تجلیل قرار گرفت.

همچنین جشن‌های روز مادر در محمدیه و دانسفهان نیز برگزار شد و مادران با تأکید بر الگوگیری از ایمان، عفاف و مهربانی حضرت فاطمه زهرا (س) در زندگی فردی و اجتماعی، مورد تقدیر قرار گرفتند.