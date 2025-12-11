پخش زنده
معاون هماهنگکننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیتزدایی سپاه گفت: ۲۰۰ سری جهیزیه بین نوعروسان مناطق محروم خوزستان توسط قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان باسالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها، قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه با همکاری نهادهای مردمی و سازندگی، ۲۰۰ سری جهیزیه کامل را میان خانوادههای کم برخوردار شهرستانهای جنوب خوزستان توزیع کرد.
سردار حزنی با اشاره به همکاری قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیتزدایی سپاه، قرارگاه سازندگی و محرومیتزدایی نیروی زمینی سپاه و قرارگاه منطقهای کربلا گفت: این جهیزیهها شامل چهار کالای اساسی و ضروری یعنی یخچال فریزر، اجاق گاز، جاروبرقی و لباسشویی دوقلو است که به نوعروسان شهرستانهای کم برخوردار آبادان، خرمشهر، اروندکنار و شادگان اهدا شد.
وی افزود: این مراسم به مناسبت میلاد فرخنده حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها در شهرستان آبادان و با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان سپاه و خانوادههای نوعروسان برگزار شد که این برنامه با هدف تقدیر و حمایت عاطفی از خانوادهها در سالن اجتماعات منطقه آزاد اروند برگزار گردید.
سردار حزنی گفت: این اقدام در راستای سیاستهای محرومیتزدایی، حمایت از خانوادههای کمدرآمد و در مسیر کاهش دغدغههای معیشتی جوانان انجام شده است.