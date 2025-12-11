به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با­سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه با همکاری نهاد‌های مردمی و سازندگی، ۲۰۰ سری جهیزیه کامل را میان خانواده‌های کم برخوردار شهرستان‌های جنوب خوزستان توزیع کرد.

سردار حزنی ­با اشاره به همکاری قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه، قرارگاه سازندگی و محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه و قرارگاه منطقه‌ای کربلا گفت: این جهیزیه‌ها شامل چهار کالای اساسی و ضروری یعنی یخچال فریزر، اجاق گاز، جاروبرقی و لباسشویی دوقلو است که به نوعروسان شهرستان‌های کم برخوردار آبادان، خرمشهر، اروندکنار و شادگان اهدا شد.

وی افزود: این مراسم به مناسبت میلاد فرخنده حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها در شهرستان آبادان و با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان سپاه و خانواده‌های نوعروسان برگزار شد که این برنامه با هدف تقدیر و حمایت عاطفی از خانواده‌ها در سالن اجتماعات منطقه آزاد اروند برگزار گردید.

سردار حزنی گفت: این اقدام در راستای سیاست‌های محرومیت‌زدایی، حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد و در مسیر کاهش دغدغه‌های معیشتی جوانان انجام شده است.