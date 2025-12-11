پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران از مناسبسازی ۱۲ مجتمع خدماتیرفاهی استان برای بهرهمندی معلولان و جانبازان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محسن محمدنژاد، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران، اعلام کرد: تاکنون ۱۲ مجتمع خدماتیرفاهی استان برای استفاده معلولان و جانبازان مناسبسازی شده و روند بهسازی سایر مجتمعها نیز در حال پیگیری است.
وی با تأکید بر اولویتداشتن دسترسیپذیری برای همه اقشار جامعه گفت: ما بهطور مستمر نظرات شهروندان را دریافت میکنیم تا در ارتقای کیفیت خدمات رفاهی گامی مؤثر برداریم.
مدیرکل راهداری مازندران افزود: الزامات و استانداردهای مناسبسازی به همه مجتمعهای خدماتی ابلاغ شده و همزمان ادارات تابعه نیز در مسیر مناسبسازی فضاهای اداری قرار گرفتهاند.
وی از اصلاحات اولیه در ورودیها، مسیرهای دسترسی، سرویسهای بهداشتی و فضاهای اربابرجوع خبر داد و گفت: بخشی از این اقدامات به نتیجه رسیده است.
محمدنژاد با اشاره به بازدیدهای نظارتی مشترک با ادارهکل بهزیستی استان تأکید کرد: نواقص شناسایی و اقدامات اصلاحی به مدیران دستگاهها ابلاغ شده و نظارت تا تکمیل مناسبسازی در همه واحدها ادامه خواهد داشت.