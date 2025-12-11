پخش زنده
همزمان با نخستین روز از هفته زن، نمایشگاه و بازارچه توانمندیهای زنان سرپرست خانوار و کارآفرین استان را افتتاح کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری کرمان، پنجشنبه ۲۰ آذر و همزمان با نخستین روز از هفته زن، نمایشگاه و بازارچه توانمندیهای زنان سرپرست خانوار و کارآفرین استان را افتتاح کرد و این رویداد را آیینهای از اراده و پایداری زنان کرمانی دانست.
، ندا نظامی در حاشیه این رویداد در دولت مردممحور حمایت از زنان کارآفرین تنها اقدام حمایتی نیست، بلکه سرمایهگذاری بر توسعه پایدار و اقتصاد اجتماعی استان به شمار میرود.
زنان کرمانی با ایجاد فرصت برابر میتوانند بهعنوان ظرفیتهای تولیدی و فرهنگی اثرگذار نقشآفرینی کنند.
این نمایشگاه سرآغاز فصل تازهای از بازاررسانی، فروش پایدار، آموزشهای کاربردی و دسترسی به تسهیلات عادلانه برای بانوان کارآفرین باشد