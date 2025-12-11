مسابقات طناب‌زنی کشور امروز در قزوین برگزار شد و ورزشکاران با حرکات سریع و پرانرژی، توان و هیجان خود را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ قزوین امروز میزبان مسابقات طناب‌زنی نوجوانان و جوانان کشور بود؛ رقابتی پرهیجان که با حضور ورزشکاران از نقاط مختلف برگزار شد.

طناب‌زنی ورزشی ساده، اما پرانرژی است که ورزشکاران با حرکات سریع و هماهنگ، هیجان و توانایی خود را به نمایش گذاشتند.

پشت هر حرکت سریع، ساعت‌ها تمرین و تلاش نهفته است و همین موضوع جذابیت این رشته ورزشی را دوچندان می‌کند.

این مسابقات پس از چند سال وقفه دوباره برگزار شد و با استقبال خوب ورزشکاران و علاقه‌مندان همراه بود.

رویدادی که نشان داد طناب‌زنی جایگاه ویژه‌ای در میان ورزش‌های همگانی و پرتحرک دارد.