مسابقات طنابزنی کشور امروز در قزوین برگزار شد و ورزشکاران با حرکات سریع و پرانرژی، توان و هیجان خود را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ قزوین امروز میزبان مسابقات طنابزنی نوجوانان و جوانان کشور بود؛ رقابتی پرهیجان که با حضور ورزشکاران از نقاط مختلف برگزار شد.
طنابزنی ورزشی ساده، اما پرانرژی است که ورزشکاران با حرکات سریع و هماهنگ، هیجان و توانایی خود را به نمایش گذاشتند.
پشت هر حرکت سریع، ساعتها تمرین و تلاش نهفته است و همین موضوع جذابیت این رشته ورزشی را دوچندان میکند.
این مسابقات پس از چند سال وقفه دوباره برگزار شد و با استقبال خوب ورزشکاران و علاقهمندان همراه بود.
رویدادی که نشان داد طنابزنی جایگاه ویژهای در میان ورزشهای همگانی و پرتحرک دارد.