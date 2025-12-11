نخستین جشنواره ملی اسباب بازی اراک با رنگ و بوی تولید بومی و پرورش خلاقیت کودکان در اراک دایر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ نخستین جشنواره ملی اسباب بازی اراک که با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن تولید کنندگان اسباب بازی کشور و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک برپا شده نه تنها فرصتی است برای ارائه تولیدات بومی بلکه در پی با ارائه حجم بالای بازی‌های فکری در پی ایجاد انگیزه برای استفاده از هوش و خلاقیت کودکان و نوجوانان است.

به گفته‌ مونا عمادی دبیر جشنواره بیش از ۵۰۰ نوع اسباب بازی ایرانی عرضه شده که عمده آنها بازی فکری است تا زمینه‌ای برای ارتقاء کیفیت بازی‌های کودکان و نوجوانان باشد.

احسان منصوری مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هم با بیان اینکه این جشنواره تا ۲۱ آذر از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در مجموعه شهیدان ثامنی شهرداری اراک آماده بازدید کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها است از خانواده‌ها خواست از فرصت به دست آمده استفاده کرده و از این محیط بازدید داشته باشند.