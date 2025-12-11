در کهن بوم ایران؛ قصه مادرانی که سال‌هاست چشم به در‌های بسته دوخته‌اند؛ در‌هایی که گمشده هایشان، پشت آن نیست و این بار اما؛ مادری با ۴۵ سال انتظار، روایت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ محسن هاشمی، نوجوانی که با آغاز پیروزی انقلاب اسلامی به جهاد تبین در بین مردم دره‌شهر پرداخت و در این راه چندین بار از سوی ضد انقلاب، دستگیر و مجروح شد.

وی با آغاز تهاجم رژیم بعث عراق به شهر خرمشهر رفت و به جمع مدافعان این شهر پیوست؛ اما یک هفته پس از تهاجم رژیم بعث عراق در خرمشهر به شهادت رسید و پیکر پاکش هنوز بازنگشته است.

نام محسن هاشمی در زمره شهدای گمنام استان ایلام ثبت شده است.