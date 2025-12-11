پخش زنده
امروز: -
چالشها و فرصتهای گردشگری در گلستان، امشب در میزگرد تخصصی شبکه خبر مورد بررسی قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ هفته ایران جان در معاونت خبر صدا و سیمای گلستان در قالب ۱۳ برنامه گفتوگو محور به بررسی مهمترین چالشهای استان پرداخته میشود.
ویژه برنامه بررسی چالشها و فرصتهای گردشگری در گلستان، امشب در میزگرد تخصصی شبکه خبر از ساعت ۲۲ و ۴۵ دقیقه به صورت زنده از شبکه خبر پخش خواهد شد.
با اختصاص ظرفیتهای رسانه ملی به معرفی گلستان، بزرگترین رویداد رسانهای تاریخ گلستان از امروز شنبه ۱۵ آذر تحت عنوان ایران جان آغاز شد و تا فردا ۲۱ آذر ادامه دارد.
ایرانجان برای معرفی توانمندیها، ظرفیتها، فرهنگ، تاریخ، اقوام، چهرهها، صنایع، گردشگری و زیرساختهای استان طراحی شده و هدف این است که یکباره و در یک هفته، تمام داشتههای گلستان به نمایش گذاشته شود.