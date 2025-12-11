به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مؤسسه فرهنگی دارالمعرفه، در سال ۱۳۸۸، با اهتمام حضرت آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی تأسیس شد مؤسسه‌ای که رسالت اصلی آن احیای آثار و میراث علمی عالمان و مفاخر استان گلستان است.

در این مسیر، تاکنون چهار اثر ارزشمند از علمای بزرگ آن خطه که نسخه‌های خطی و کمتر در دسترس بودند، تحقیق، تصحیح و منتشر شده است. همچنین چهار اثر دیگر نیز در مرحله تحقیق و تنظیم قرار دارد و ان‌شاءالله به‌زودی منتشر خواهد شد.

اما فعالیت‌های مؤسسه تنها به این بخش محدود نمی‌شود. محور مهم دیگر، گردآوری و انتشار آثار و سخنرانی‌های آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی است؛ سخنرانی‌هایی که طی سال‌ها برای عموم مردم، به‌ویژه در مسجد جامع گلشن، ایراد شده و موضوعاتی همچون مباحث تفسیری، مهدویت و سیره پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله را در بر می‌گیرد. این مجموعه نیز تاکنون به‌صورت کتاب منتشر شده است.