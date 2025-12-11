پخش زنده
موسسه فرهنگی دارالمعرفه به اهتمام نماینده ولی فقیه در استان گلستان در حوزه علمیه قم با هدف احیای آثار و میراث علمی عالمان تاسیس شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مؤسسه فرهنگی دارالمعرفه، در سال ۱۳۸۸، با اهتمام حضرت آیتالله سید کاظم نورمفیدی تأسیس شد مؤسسهای که رسالت اصلی آن احیای آثار و میراث علمی عالمان و مفاخر استان گلستان است.
در این مسیر، تاکنون چهار اثر ارزشمند از علمای بزرگ آن خطه که نسخههای خطی و کمتر در دسترس بودند، تحقیق، تصحیح و منتشر شده است. همچنین چهار اثر دیگر نیز در مرحله تحقیق و تنظیم قرار دارد و انشاءالله بهزودی منتشر خواهد شد.