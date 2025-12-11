به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ علی اصغر ایرجی فرماندار خوروبیابانک نیز در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت حمایت پایدار از کسب وکار‌های خرد گفت: بازارچه‌های محلی همچون مه‌تابان کویر نشان دهنده ظرفیت بالای زنان توانمند جندق است و فرمانداری از توسعه این‌گونه برنامه‌ها که به اشتغال‌زایی و پویایی اقتصادی منطقه کمک می‌کند، حمایت خواهد کرد.

عرفان یغمایی شهردار جندق نیز با بیان اینکه حمایت از اقتصاد محلی و توانمندسازی بانوان از برنامه‌های اصلی مدیریت شهری است گفت: برگزاری بازارچه مه‌تابان کویر، بستری برای معرفی ظرفیت‌های ارزشمند بانوان جندق و ایجاد فضای فروش مستقیم محصولات آنان فراهم کرده است.

این بازارچه که با همکاری نماینده مجلس، فرمانداری، پایگاه‌های بسیج، ادارات و آموزشگاه‌های شهر جندق برپا شده، ۱۴ غرفه صنایع‌دستی، محصولات غذایی و لبنی، پوشاک، تولیدات خانگی و همچنین ارائه انواغ غذا‌های محلی به مدت دو روز در سالن ورزشی بسیج شهر جندق دایر است.