استاندار خراسان شمالی با تأکید بر نقش اجتماعی صنایع گفت: کارخانه قند شیروان باید در حمایت از جامعه محلی و توسعه منطقه فعال باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری در بازدید از کارخانه قند شیروان با بررسی وضعیت تولید، چالشها و نیازهای این واحد صنعتی، بر لزوم توجه جدی این واحد اقتصادی به اجرای مسئولیتهای اجتماعی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه واحدهای بزرگ صنعتی علاوه بر نقش اقتصادی، باید در حل مسائل اجتماعی منطقه نیز فعال باشند، اظهار کرد: این مجموعهها باید در حمایت از جامعه محلی و مشارکت در توسعه اجتماعی نقشآفرینی کنند.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به اهمیت کارخانه در حوزه اشتغال و اقتصاد منطقه افزود: پیگیری مشکلات این واحد صنعتی در سطح ملی در دستور کار قرار گرفته و موضوعات کلیدی آن در تهران و در نشست با مسئولان مرتبط بررسی خواهد شد.
نوری بیان کرد: اجرای مسئولیت اجتماعی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای تحقق توسعه پایدار و تقویت پیوند صنایع با مردم شهرستان شیروان است.