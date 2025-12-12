پخش زنده
مراسم بزرگداشت سالروز شهادت آیت الله دستغیب در مسجد جامع عتیق شیراز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مراسم بزرگداشت سالروز شهادت آیت الله دستغیب در مسجد جامع عتیق برگزار شد و در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین رفیعی سخنرانی کرد.
حجت الاسلام و المسلمین ناصر رفیعی در چهل و چهارمین سالگرد شهادت آیت اله دستغیب در مسجد عتیق شیراز گفت: تفسیر شهید آیت اله دستغیب تفسیر مردمی، تبلیغی و تربیتی بود و بلندترین مفاهیم قرآن کریم را در همین منبر در مسجد عتیق آموزش میداد.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: شهید آیت اله دستغیب معلم اخلاق، مهذب نفوس، متعهد به اسلام، مظهر معنویت و روحانیت، مظهر جهاد و اخلاق و متعبد و مجاهد بود
وی گفت: شهید دستغیب در بعد سیاسی عبادی اجتماعی معنویت شاخص بود، او فروتن و متواضع بود و شاگردان بسیاری تربیت کرد.
۲۰ آذر مصادف با سالروز شهادت آیت الله سید عبدالحسین دستغیب، سومین شهید محراب است.