



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مراسم بزرگداشت سالروز شهادت آیت الله دستغیب در مسجد جامع عتیق برگزار شد و در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین رفیعی سخنرانی کرد.

حجت الاسلام و المسلمین ناصر رفیعی در چهل و چهارمین سالگرد شهادت آیت اله دستغیب در مسجد عتیق شیراز گفت: تفسیر شهید آیت اله دستغیب تفسیر مردمی، تبلیغی و تربیتی بود و بلندترین مفاهیم قرآن کریم را در همین منبر در مسجد عتیق آموزش می‌داد.

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: شهید آیت اله دستغیب معلم اخلاق، مهذب نفوس، متعهد به اسلام، مظهر معنویت و روحانیت، مظهر جهاد و اخلاق و متعبد و مجاهد بود

وی گفت: شهید دستغیب در بعد سیاسی عبادی اجتماعی معنویت شاخص بود، او فروتن و متواضع بود و شاگردان بسیاری تربیت کرد.

۲۰ آذر مصادف با سالروز شهادت آیت الله سید عبدالحسین دستغیب، سومین شهید محراب است.