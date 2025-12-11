احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:دولت به صنایع و کارخانه هایی که در بخش مسکن کارگران سرمایه گزاری کنند زمین رایگان اختصاص می دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین افتتاح طرح ۴۸ واحدی مسکن کارگران در شاهرود، از تسهیل‌گری دولت برای ساخت مسکن کارگری خبر داد و گفت: دولت در قبال ورود کارخانه‌ها و صنایع به حوزه ساخت مسکن کارگری، زمین در اختیار آنها قرار می‌دهد.

احمد میدری با بیان اینکه تا کنون ۱۰۰ هزار قطعه زمین به کارگران در کشورداده شده گفت:در ابتدای این طرح واحد‌ها و صنایع بزرگ مشارکت داشتند و اکنون حضور و سرمایه گذاری واحد‌های متوسط نیز حرکت جدیدی است برای خانه دار کردن جامعه کارگری که تاثیر به سزای در پیشرفت و تولید کشور دارند.

با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملیات اجرایی ساخت طرح ۲۰۸ واحدی مسکن کارگری در شاهرود با مساحت بیش از ۳۰ هزار مترمربع در قالب ۱۲ بلوک چهار طبقه آغاز شد.

همچنین عملیات اجرایی فاز دوم کارخانه سیم کابل دامغان نیز با حضور وزیر کار و ورفاه اجتماعی در شهرک صنعتی این شهرستان آغاز شد.

احمد میدری وزیر تعاون کارورفاه اجتماعی در جمع کارگران گفت:حدود۳۰ درصد از هزینه کارگران، صرف مسکن میشود که اقدام واحد‌های صنعتی در جهت مسکن کارگری، بدون شک برای آن‌ها سود آور است و سبب ماندگاری و کارآمدی بیشتر کارگران خواهد شد.

این واحد در زمینی به مساحت ۲۵ هزار متر مربع برای تولید مفتول آلومینیوم به عنوان مواد اولیه کارخانه سیم و کابل با اعتبار بیش از ۲ همت ساخته و زمینه‌ی اشتغال برای ۱۵۰ نفر نیز فراهم می‌شود.