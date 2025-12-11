در سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مردم لرستان با برپایی جشن، این روز را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مردم لرستان به ویژه بانوان در سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت روز زن و مادر با برپایی جشن، این روز را گرامی داشتند.

برگزاری جشن روز مادر در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، بزرگداشت مقام زن و مادر و تجلیل از بانوان برتر در حوزه علمی و ورزشی در سپاه لرستان و کاشت نهال در بام لرستان از جمله برنامه‌های سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در استان بود.

شیعیان تاریخ ولادت حضرت فاطمه (س) را بیستم جمادی الثانی سال پنجم بعثت می‌دانند. دلیل این قول روایات صحیحی است که در منابع تاریخی آمده است. بر این اساس حضرت زهرا (س) هشت سال قبل از هجرت، در دوران سیزده ساله حضور پیامبر (ص) در مکه متولد شد.

در میان اهل سنت درباره تولد حضرت فاطمه زهرا (س) اقوال متفاوتی وجود دارد. تولد پنج سال قبل از بعثت میان مورخان از همه مشهورتر است. نظریه دو سال قبل از بعثت، یک سال پس از بعثت و پنج سال پس از بعثت نیز از اقوال میان اهل سنت است.

زهرا، صدیقه، طاهره، راضیه، مرضیه، مبارکه و بتول از جمله القابی است که محدثان اسلامی برای حضرت فاطمه (س)، دختر پیغمبر نوشته‌اند و از بین این القاب، لقب زهرا از شهرت بیشتری برخوردار است.