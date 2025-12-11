به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رحمت‌الله نوروزی امروز در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر گفت: قرار بود از محل بانک رفاه و بانک توسعه تعاون حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای واحد‌های تولیدی استان اختصاص یابد.

نوروزی با اشاره به محدودیت‌های اقتصادی استان ادامه داد: ما از دلار‌های هفت تومانی استفاده نکردیم و ظرفیت‌هایمان محدود است؛ ما اصفهان، کرمان، یزد و اراک نیستیم. تنها ۱۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت واحد‌ها فعال است. امروز برای تحقق اشتغال پایدار و اشتغال مولد، واحد‌ها به سرمایه در گردش نیاز دارند. این نیاز باید از طریق اعتبارات شناور وزارت کار و اقتصاد (تبصره ۱۵) تامین شود.

نماینده علی‌آباد کتول با بیان چالش‌های استان گفت: در شرایط تحریم‌های ظالمانه، تامین مواد اولیه، انرژی، برق، آب و گاز با مشکلات جدی روبه‌روست.

وی خطاب به مسئولان تاکید کرد: امروز بالغ بر سه هزار نفر بیمه بیکاران در استان داریم که موضوع آن باید به صورت ویژه پیگیری شود.