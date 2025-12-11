پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم علیآباد کتول در مجلس شورای اسلامی در برنامه میزاقتصاد گفت: مشکل میلیاردی مشاغل خانگی تنها با منابع استان حل نمیشود؛ انتظار داریم وزارتخانهها اعتبارات شناور اختصاص دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رحمتالله نوروزی امروز در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر گفت: قرار بود از محل بانک رفاه و بانک توسعه تعاون حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای واحدهای تولیدی استان اختصاص یابد.
نوروزی با اشاره به محدودیتهای اقتصادی استان ادامه داد: ما از دلارهای هفت تومانی استفاده نکردیم و ظرفیتهایمان محدود است؛ ما اصفهان، کرمان، یزد و اراک نیستیم. تنها ۱۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت واحدها فعال است. امروز برای تحقق اشتغال پایدار و اشتغال مولد، واحدها به سرمایه در گردش نیاز دارند. این نیاز باید از طریق اعتبارات شناور وزارت کار و اقتصاد (تبصره ۱۵) تامین شود.
نماینده علیآباد کتول با بیان چالشهای استان گفت: در شرایط تحریمهای ظالمانه، تامین مواد اولیه، انرژی، برق، آب و گاز با مشکلات جدی روبهروست.
وی خطاب به مسئولان تاکید کرد: امروز بالغ بر سه هزار نفر بیمه بیکاران در استان داریم که موضوع آن باید به صورت ویژه پیگیری شود.