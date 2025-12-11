پخش زنده
حسن ختام رقابتهای پاراوزنه برداری روز دوم بازیهای پاراآسیایی نوجوانان و جوانان با کسب نشان طلای مانی سعیدی ملی پوش دسته وزنی ۹۷ کیلوگرم کشورمان همراه شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مانی سعیدی نماینده شایسته دسته وزنی ۹۷ کیلوگرم پاراوزنه برداری ایران در آخرین دسته وزنی و مسابقه روز دوم بازیهای پاراآسیایی دبی موفق شد حسن ختامی طلایی و شیرین را برای کاروان کشورمان رقم بزند.
سعیدی با مهار وزنه ۱۸۰ کیلوگرم صاحب نشان طلا و سکوی قهرمانی پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی نوجوانان و جوانان شد.
در این دسته وزنی پس از مانی سعیدی به ترتیب وزنه برداران ازبکستان و امارات به ترتیب با مهار وزنههای ۱۷۷ کیلوگرم و ۱۰۰ کیلوگرم صاحب عناوین نایب قهرمانی و سومی رده سنی جوانان شدند.