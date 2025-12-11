

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد : در حاشیه اجلاس مدیران روابط عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ، نمایشگاه عکس جشنواره بین‌المللی ایران جوان برپا شد که در آن سه عکس از عکاسان گیلانی به نمایش درآمد و تحسین حاضران را برانگیخت.

این رویداد فرهنگی همزمان با اجلاس مدیران روابط عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار شد و جلوه‌ای از توانمندی هنرمندان جوان استان گیلان را به نمایش گذاشت.

هدف اصلی جشنواره، نمایش توانمندی‌ها و خلاقیت‌های جوانان در عرصه‌های زندگی خانوادگی و اجتماعی بود و با نگاهی ویژه به وضعیت جمعیتی امروز ایران و جهان طراحی شد.

این رویداد فرصتی فراهم کرد تا جوانان با آثار هنری خود، نقش مؤثری در بازتاب مسائل اجتماعی و فرهنگی ایفا کنند و جایگاه خود را در عرصه هنر و جامعه تثبیت کنند.