سه اثر از عکاسان گیلانی در جشنواره بینالمللی ایران جوان به نمایش درآمد و مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد : در حاشیه اجلاس مدیران روابط عمومی دانشگاههای علوم پزشکی کشور ، نمایشگاه عکس جشنواره بینالمللی ایران جوان برپا شد که در آن سه عکس از عکاسان گیلانی به نمایش درآمد و تحسین حاضران را برانگیخت.
این رویداد فرهنگی همزمان با اجلاس مدیران روابط عمومی دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار شد و جلوهای از توانمندی هنرمندان جوان استان گیلان را به نمایش گذاشت.
هدف اصلی جشنواره، نمایش توانمندیها و خلاقیتهای جوانان در عرصههای زندگی خانوادگی و اجتماعی بود و با نگاهی ویژه به وضعیت جمعیتی امروز ایران و جهان طراحی شد.
این رویداد فرصتی فراهم کرد تا جوانان با آثار هنری خود، نقش مؤثری در بازتاب مسائل اجتماعی و فرهنگی ایفا کنند و جایگاه خود را در عرصه هنر و جامعه تثبیت کنند.