صبح امروز، در جلسه تخصصی دادستانی کنارک، ضرورت برخورد قاطع با تصرفات غیرقانونی اراضی بنیاد مسکن و تسریع در واگذاری‌های قانونی مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، دادستان کنارک در این جلسه با تأکید بر خط قرمز بودن هرگونه تصرف عدوانی در اراضی تحت اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گفت: اجرای احکام قطعی رفع تصرف، از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی می‌باشد.

هادی نجاری بیان کرد: اراضی ملی و اراضی اختصاص‌یافته به طرح‌های هادی روستایی، سرمایه عمومی مردم هستند و تصرف غیرقانونی آنها علاوه بر تضییع حقوق عامه، مانع توسعه و خدمات‌رسانی می‌شود.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی با همکاری ضابطین و یگان حفاظت، بدون اغماض احکام رفع تصرف را اجرا خواهد کرد.

این مقام قضایی پس از بازدید میدانی از برخی نقاط روستایی، بر لزوم تسریع در عقد قرارداد‌های واگذاری قانونی، تأکید کرد و گفت: تعلل در واگذاری اراضی سبب شکل‌گیری تصرفات غیرمجاز و مشکلات حقوقی بعدی می‌شود.

وی همچنین خواستار مدیریت شفاف، سریع و منظم فرایند‌های واگذاری توسط بنیاد مسکن شد.