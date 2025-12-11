پخش زنده
امروز: -
اکنون چالش کاهش جمعیت یک مساله مهم کشور است و با سخنرانی و حرف زدن کار پیش نمیرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آئین اختتامیه دومین جشنواره «ایران جوان» در تربت حیدریه گفت: باید با قاببندی حرفهای تصویر، زیباییهای خانواده و تبعات منفی این بحران را به جامعه نشان دهیم.
محمدرضا نوروزپور افزود: از برگزارکنندگان، این رویداد قدردانی می کنم این رویداد را گامی عملی و اثرگذار در مسیر فرهنگسازی برای افزایش جمعیت می دانم و بر مسئولیت خطیر رسانهها در این زمینه تأکید می کنم.
وی با بیان اینکه حل این بحران بدون همراهی رسانهها «امکانپذیر نیست» ادامه داد: اگر تصویر درستی که از جامعه داریم، توسط رسانهها منعکس نشود، به اهدافمان نخواهیم رسید چنانکه «سوزان سلطان» عکاس بینالمللی میگوید: شما همان چیزی را که میخواهید جامعه به آن سمت برود، در قاب تصویرتان میتوانید طراحی کنید.
نوروز پور اقدام برگزارکنندگان جشنواره ایران جوان را ستود و گفت: زیبایی کار امروز این است که به جای سخنرانیهای کم اثر، در وزارت بهداشت با عمل حرفهای و قاببندی زیباییهای زندگی خانوادگی، میخواهند انگیزه ایجاد کنند؛ این مسیری است که باید مستمر ادامه یابد.
وی با اشاره به تبعات ترویج شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» افزود: ما دیر به فکر اصلاح افتادهایم و جبران این بحران به این سرعت ممکن نیست.
وی ادامه داد: با وزارت بهداشت در ۱۴ محور همکاری توافق کردهایم تا با کمک روزنامهنگاران، خبرنگاران و کنشگران فضای مجازی، از طریق تصویرگری و نشان دادن تبعات مثبت و منفی، مسئولیت خود را در قبال ایران عزیز انجام دهیم.
وی با اشاره به تجربه موفق چین در مبارزه با فقر و افزایش درآمد سرانه، بیان کرد: با این وجود، چینیها امروز بزرگترین برنامه تبلیغاتی رسانهای خود را برای ترغیب به فرزندآوری و مقابله با فردگرایی، متمرکز بر رسانههای نوین آغاز کردهاند.
معاون وزیر بهداشت گفت: ما در کشور با چالشهای اقتصادی و اجتماعی که کمتر امکان برنامه ریزی برای آینده را میدهد روبهرو هستیم و رسانه میتواند هرکدام از این مشکلات را ضریب داده و پررنگ کند، یا با قاببندی منطقی، امید را به جامعه تزریق نماید.
مراسم اختتامیه دومین جشنواره بینالمللی عکس «ایران جوان» با هدف استفاده از زبان هنر برای پرداختن به موضوعات مهم اجتماعی از جمله جوانی جمعیت، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار شد.