به‌ مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر استاندار آذربایجان شرقی و فرمانده سپاه عاشورا با مادر شهیدان رحیمی و مادر شهیدان رحیم‌سبحانی دیدار و روز مادر را به ایشان تبریک و تهنیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،به‌ مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر استاندار آذربایجان شرقی به همراه فرمانده سپاه عاشورا با مادر شهیدان مجید و حبیب رحیمی و مادر شهیدان منصور و ناصر رحیم‌سبحانی دیدار و روز مادر را به ایشان تبریک و تهنیت گفتند.

در این دیدار‌ها ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رحیمی و شهیدان رحیم‌سبحانی بر لزوم تکریم مادران شهدا و تبیین نقش آنان در تربیت و پرورش جوانانی تراز تاکید شد.

استاندار آذربایجان شرقی ضمن تکریم‌ مقام شامخ مادران شهدا افزود:مادران شهدا الگو و اسوه ایثار و مقاومت‌ هستند. تکریم ایشان تکریم فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی است.

شهید منصور رحیم‌سبحانی سال ۱۳۴۳ در تبریز چشم به جهان گشود و در سال ۱۳۶۲ وقتی که ۱۸ سال داشت به‌ عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و در عملیات بدر از ناحیه دست راست جانباز شده و در عملیات خیبر، منطقه شرهانی نیز به شهادت رسید که پیکر آن شهید والامقام مدت‌ها در منطقه بر جا ماند و پس از تفحص در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز به خاک سپرده شد.

شهید ناصر رحیم‌سبحانی نیز سال ۱۳۴۷ در تبریز چشم به جهان گشود و در سال ۱۳۶۳ وقتی که ۱۷ سال داشت در عملیات بدر، منطقه شرق رود دجله به شهادت رسید. پیکر این شهید والامقام مدت‌ها در منطقه برجا ماند و یکم فروردین ۱۳۷۴ پس از تفحص در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز به خاک سپرده شد.

همچنین شهید مجید رحیمی سعدی سال ۱۳۴۲ چشم به جهان گشوده و در سال ۱۳۶۱ در منطقه بستان و شهید حبیب رحیمی سعدی سال ۱۳۴۵ چشم به جهان گشوده و در سال ۱۳۶۶ در منطقه شلمچه به فیض شهادت نایل شد.