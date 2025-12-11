به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ امیرخان متقی ️وزیر خارجه افغانستان در برنامه‌ای در کابل اظهار داشت: مطابق فتوای علمای دین، امارت اسلامی به هیچ‌کس (اتباع افغانستان) اجازه فعالیت نظامی در کشور‌های دیگر را نمی‌دهد.

متقی افزود: بر اساس سفارش علما، حکومت افغانستان حق دارد علیه افغان‌هایی که از این دستور سرپیچی می‌کنند، اقدام کند.

وی تصریح کرد: براساس فتوای اخیر عالمان دین، پاسداری از نظام کنونی تنها مسئولیت بخش‌های امنیتی نیست بلکه مسئولیت همه شهروندان این کشور است.

متقی گفت: عالمان دین همچنین فتوا داده‌اند که در برابر هرگونه تجاوز خارجی، جهاد فرض (واجب) است.

وزیر امور خارجه افغانستان افزود: حکومت افغانستان همچنین اجازه استفاده از خاک این کشور علیه دیگران را نمی‌دهد.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که پاکستان همواره از دست داشتن اتباع افغانستان در رویداد‌های امنیتی این کشور انتقاد کرده بود.