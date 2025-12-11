به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شرکت آب و فاضلاب شهرستان ششتمد در مراسم آغاز عملیات گفت: توسعه زیر ساخت‌های آبرسانی به عنوان اولویت اصلی این شرکت، با هدف خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان پیگیری می‌شود. بر این اساس، عملیات اجرایی خط انتقال آب از چاه جدید روستای حسین‌آباد به سمت مخازن ذخیره آغاز شد.

کاظم سلیمانی افزود: این طرح حیاتی شامل اجرای ۶ کیلومتر خط لوله به قطر ۲۵۰ میلی‌متر و احداث ۱۵ حوضچه شیرآلات است و هدف نهایی آن، رفع مشکل کم‌ آبی و تأمین پایدار آب شرب ساکنان شهر شامکان و روستا‌های حسین‌آباد، کلاته نوبهار، نوبهار، یحیی‌آباد و علی‌آباد ترکن است.