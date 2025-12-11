مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان گفت: جذب تسهیلات مشاغل خانگی در گلستان نیازمند هماهنگی‌های بانکی و بین‌دستگاهی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ هلاکو، در برنامه میزگرد شبکه خبر گفت: در سال گذشته، مجموعه اعتبارات مشاغل خانگی استان گلستان ۱۵۲ میلیارد تومان بود که متاسفانه حدود ۱۰۲ میلیارد تومان از آن جذب شد.

برای تکمیل جذب این منابع، نیازمند هماهنگی‌های درون‌دستگاهی و بانکی هستیم.

هلاکو با اشاره به اهمیت هدایت تسهیلات به افراد واجد شرایط گفت: تسهیلات باید در اختیار کسانی قرار گیرد که توان و صلاحیت دارند، ولی به دلیل مسائل ضمانتی یا مشکلات دیگر، تاکنون موفق به دریافت حمایت نشده‌اند.

همچنین صدور مجوز برای صنایع تبدیلی و مدیریت بین‌بخشی سود و مجوز‌ها در حال پیگیری است تا فرآیند پرداخت تسهیلات شفاف و موثر انجام شود.