پخش زنده
امروز: -
دیدارهای معوقه هفتههای نهم و دهم لیگ برتر بسکتبال برگزار شد و تیمهای استقلال و شهرداری گرگان صاحب برتری شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دو دیدار معوقه از هفتههای نهم و دهم لیگ برتر بسکتبال امروز (پنجشنبه ٢٠ آذر) برگزار شد.
در این دیدارها استقلال در رقابت با طبیعت پیروز شد و روند دیدارهای بدون باختش را ادامه داد. ارسلان کاظمی از تیم استقلال با ۱۴ امتیاز، ۱۲ ریباند، ۴ پاس گل، ۲ بلاک و کارایی ۲۳ بهترین بازیکن این دیدار بود.
همچنین در ماهشهر تیم شهرداری گرگان در رقابت با پترونوین به برتری دست یافت. امیرحسین یازرلو از تیم شهرداری گرگان با ۱۳ امتیاز، ۶ ریباند، ۵ توپ ربایی و کارایی ۱۶ بهترین بازیکن زمین بود.
نتایج دیدارهای معوقه لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:
*طبیعت اسلامشهر ۷۰ - استقلال تهران ۸۰
*پترونوین ماهشهر ۶۲ - شهرداری گرگان ۷۳