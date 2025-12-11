واکنش تند اروپا به مداخلات آمریکا

دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور آمریکا، در ادامه حملات خود به اروپاییان و در تازه ترین اظهارات جنجالی، کشورهای اروپایی را "ملت‌های رو به زوال" به رهبری "افرادی ضعیف" توصیف کرد که در مهار مهاجرت و پایان دادن به جنگ اوکراین، ناکام بوده‌اند.