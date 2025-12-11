به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
؛ از لندن دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در ادامه حملات خود به اروپاییان و در تازه ترین اظهارات جنجالی، کشورهای اروپایی را "ملتهای رو به زوال" به رهبری "افرادی ضعیف" توصیف کرد که در مهار مهاجرت و پایان دادن به جنگ اوکراین، ناکام بودهاند.
ترامپ در اظهاراتی واکنش برانگیز در میان سیاستمداران اروپایی گفته مقامات اروپایی خیلی حرف می زنند اما کاری نمی کنند. مثلا به اوکراین نگاه کنید. اروپایی ها فقط گفتار دارند اما اقدام ندارند. جنگ اوکراین هم هنوز ادامه دارد.
موضع گیری تحقیرآمیز و جنحالی ترامپ علیه اروپاییان واکنش ها درمجلس انگلیس متحد سنتی آمریکا را در پی داشته و سیاستمداران انگلیسی را که پس از جدایی از اتحادیه اروپا به حل مشکلاتشان با کمک ویژه آمریکا دل خوش کرده بودند به خشم آورده است.
اد دیوی رهبر حزب لیبرال دموکرات سومین حزب بزرگ انگلیس خطاب به نخست وزیر انگلیس در مجلس می گوید: راهبرد امنیت ملی ترامپ واقعا سند هشدار دهنده است. ترامپ سخنان راستگراین افراطی را درباره انقراض تمدن اروپا تکرار و ما را تهدید می کند. آیا نخست وزیر گوشی تلفن را برخواهد داشت تا آشکارا به رئیس جمهور ترامپ بگوید هر گونه دخالت در دموکراسی ما کاملا غیر قابل قبول است؟
استامر نخست وزیر انگلیس در پاسخ می گوید: درباره پرسش شما باید بگویم در مقابل سخنان رئیس جمهور ترامپ به یک اروپای قدرتمند معتقدم که در حمایت از اوکراین متحد و در حمایت از آزادی و دموکراسی ما یکپارچه است و همیشه از این ارزش ها حمایت می کند.
اد دیوی که از پاسخ استارمر قانع نشده افزود: من درباره ایستادگی در برابر رئیس جمهور ترامپ چیزی نشنیدم .
حملات لفظی ترامپ دیگر سیاستمداران اروپایی را هم به واکنش واداشته از کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اروپا گرفته که گفته ما اروپاییان قادریم مشکلات خودمان را خودمان حل کنیم." تا مرتس صدر اعظم آلمان که ترامپ را متهم کرده به جای فشار بر روسیه، هوادار پوتین شده و بر اوکراین سخت گرفته است.
مرتس می گوید: من این هفته در لندن بودم و همراه با رئیس جمهور اوکراین، با نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهور فرانسه، درباره طرح صلحی گفتگو کردیم که در روزهای آینده، به دولت امریکا هم ارائه می شود و اگر لازم باشد با طرف روس هم گفتگو خواهیم کرد.
با تشدید حملات رئیس جمهور آمریکا، واکنش اروپائیان نیز شفاف تر و البته تند شده است وهان وادفول وزیر خارجه آلمان در واکنش به رویکردهای ترامپ می گوید: " من فکر می کنم موضوعاتی همچون آزادی بیان و نهادهای آزاد در این قاره، دستکم در آلمان، متعلق به خود ماست و هیچ نیازی نیست که در این باره، کسی به ما توصیه کند."
به عقیده شماری از کارشناسان دولت های اروپاییها سالها در توهم بودند که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، شخصیتی غیرقابل پیش بینی و ناپایدار است اما میتوان او را کنترل و اداره کرد. اما ظاهرا به این نتیجه رسیده اندکه این تصور، از ابتدا هم بر یک برداشت غلط استوار بود که نادرستی آن روز به روز بیش تر آشکار می شود."
به عقیده شماری از صاحب نظران اروپاییان اکنون باید بپذیرند که سیاست خارجی آمریکا، اتحاد با اروپا را اولویت نمیداند و به دنبال تقسیم نفوذ با روسیه است؛ طرحی که با حمایت از جریانهای راست افراطی در اروپا پیش میرود.
اروپاییان در حالی از رویکرد رئیس جمهور آمریکا خشمگینند که ترامپ وعده داده است در انتخابات آینده ی کشورهای اروپایی، از نامزدهای راست افراطی حمایت و بیش از این در سیاست های این قاره دخالت کند.