همزمان با سالروز ولادت حضرت زهرا (س)، ۶ مادر زندانی جرائم غیرعمد آزاد شدند
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، ظهر امروز مراسم جشن گلریزان با عنوان «جای مادران در زندان نیست» توسط کارکنان اداره کل فرودگاههای استان کرمان، مدیران چند شرکت هواپیمایی و خیران برگزار شد و ۶ مادر زندانی جرائم غیرعمد آزاد شدند.
مدیرکل فرودگاههای استان کرمان در این مراسم اظهار کرد: نیت کردیم در سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر تعدادی از مادران سرپرست خانوار را که در زندان به سر میبرند، آزاد کنیم
.علی جزینیزاده افزود: کارکنان فرودگاههای استان کرمان با همراهی ستاد دیه و مشارکت خیران بانی این کار خیر شدند.در همین حال رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در سخنانی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵ بانوی زندانی جرائم غیرعمد در استان داریم که نیازمند کمک خیران هستند تا به جمع خانواده برگردند.
حجتالاسلام ابراهیم حمیدی با اشاره به اینکه این افراد عمدتا به دلیل بدهی مالی در زندان هستند، افزود: برای آزادی این بانوان زندانی، ۶ میلیارد تومان نیاز است.وی بیان کرد: ستاد دیه هیچ اعتبار دولتی دریافت نمیکند و ۱۰۰ درصد مردمی است و در سال اقدامات خوبی در راستای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد انجام میدهد.
حمیدی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۳۶ نفر زندانی جرائم غیرعمد با کمک خیران و جشنهای گلریزان در سطح استان کرمان با پرداخت حدود ۶۰ میلیارد تومان آزاد شدهاند.وی اظهار داشت: تلاش میکنیم در سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی نیز به تعداد سالهای عمر این شهید بزرگوار، ۶۳ نفر زندانی را آزاد کنیم